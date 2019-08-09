Разговор Зеленского и Путина - спор с людоедом о вегетарианской диете

Разговор Зеленского с Путинымвызвал шквал критики — якобы он показал слабость украинского лидера перед российским агрессором.

Но звонок президенту России критикуют те, кто не присутствовал при этом разговоре. Те люди, которые были рядом, почему-то молчат.

При этом официальные пресс-релизы Банковой и Кремля существенно отличаются. В российском сообщении ни словом не упомянуто, что Зеленский отказывается предоставлять оккупированным территориям особый статус Донбасса, а в украинском - говорится об этом. И действительно, нельзя этого делать, потому что особый статус для Донбасса в Конституции - однозначно дестабилизирует ситуацию в Украине, собственно чего Путин и добивается.

Что значит звонок Путину?

Дипломатическая сфера обустроена таким образом, что там очень много обязательных вещей: ритуалы, традиции, определенный протокол.

Сейчас у нас есть определенные договоренности с Россией касательно так называемого "хлебного перемирия". Оно нарушено гибелью военных.

Читайте такжеПочему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о миреСогласно протоколу наша сторона обязана связаться любым образом с другой стороной и выразить обеспокоенность возникшей проблемой — мы должны высказать несогласие с тем, что происходит. И президент Украины это сделал.

И дальше он уже сможет апеллировать к мировому сообществу, чтобы все увидели — мы соблюдаем договоренности, но та сторона их нарушила, и на наши встречные претензии не реагирует.

Но главное другое — Зеленский был достаточно наивным по отношению к войне, Владимиру Путину. Он считал, что Россия тоже хочет урегулировать ситуацию. А сейчас наш президент точно убедился — Путин не хочет мира, ему абсолютно все равно, с кем воевать, сколько российских наемников убьют на Донбассе. Он хочет положить Украину под империю, которую он возрождает, и цена его не волнует.

Сейчас Зеленский понял, что договариваться с профессиональным людоедом о вегетарианской диете невозможно. Поэтому он будет искать другие варианты.