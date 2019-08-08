"Не советский человек!": экс-посол США назвал "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным

Проблема не в звонках Зеленского Путину, а в том, что он говорит, считает аналитик / president.gov.ua

Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра Атлантический Совет Джон Хербст прокомментировал телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главами России и Франции после обострения ситуации на Донбассе.

Экс-посол считает, что проблемы в том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину нет, вся суть – в содержании этих разговоров.

"Не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ – не единственный разумный путь поднять эту проблему. Думаю, что нет проблемы в звонку Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит", – сказал Хербст Голосу Америки.

Экс-посол считает, что у Зеленского неплохие шансы в переговорном процессе, так как он молод и не является "советским человеком".

Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом как можно скорее собраться в формате "нормандской четверки".

Читайте такжеЭкс-посол США обозначил, в чем Россия проигрывает Украине"Я думаю, для Зеленского показать свои старания, найти решение путем переговоров - это хорошо. Однако есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок в критически важных интересах", – сказал Хербст.

Напомним, 6 августа вблизи Павлополя в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военных - старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов. Все они были воинами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Погибшим было было от 20 до 31 года.

В связи с обострением на фронте 7 августа во второй раз за свою каденцию президент Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Также Зеленский позвонил президенту Франции и попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Украинский гарант констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.