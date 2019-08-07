В "ДНР" открестились от ответственности за смерть воинов ВСУ

Боевики ДНР отреклись от ответственности за гибель четырех военных ВСУ / news.dn.ua

6 августа вблизи Павлополя в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо украинских военных.

Боевики цинично открестились от ответственности за смерть молодых бойцов, которым было от 2- до 31 года. В "ДНР" заявили, что украинские военные погибли "в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское".

В якобы подтверждение своих слов, террористы опубликовали карту, обозначив подразделения Народной милиции Республики – мол, они не могли произвести обстрел со своих позиций с такой дистанции с такими последствиями.

"На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции НМ ДНР, с которых мог бы вестись огонь в указанном ВФУ (через оперативного дежурного СММ ОБСЕ) направлении. Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении. Таким образом, очевидно, что командование ООС прикрывает свои небоевые потери обвинениями НМ ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений, совершенных накануне в н.п. Горловка и в районе н.п. Октябрь", - цинично заявили боевики "ДНР".

Карта-схема расположения позиций боевиков "ДНР" / dnr-sckk.ru

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили обострение на Донбассе после убийства четырех бойцов ВСУ накануне.