"Ох**тельная сверхдержава!": в России защищаются пленкой от радиации

В Москву доставили пострадавших из Северодвинска / скриншот BAZA

Пострадавших после взрыва в Архангельской области привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой – видимо, таким образом старались защитится от повышенного уровня радиации в регионе.

"В Москву доставили пострадавших из Северодвинска. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а машины – обмотаны плёнкой. Ох**тельная сверхдержава, где медицина есть только в Москве", – пишет в Twitter блогер с ником Голый Патриот.

Telegram-канал Mash опубликовал фото водителей реанимационных автомобилей, которые были одеты в костюмы химической защиты:

Mash

Mash

Тем временем пользователи соцсети активно подключились к обсуждению. Люди не исключают, что их ждет второй Чернобыль:

"Как до Европы облако долетит, узнаем подробности. Со времен Чернобыля выходцы из КПСС гуманнее не стали"

"Пленкой спасаются от всепроникающей радиации? Уж лучше сразу бы белыми простынями"

"Смотрим сериал "Чернобыль" онлайн"

"Думаю, скоро выйдет "Чернобыль-2".

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали. Российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

В российском Минобороны подробности проишествия не сообщают. В то же время в военном ведомстве заявили, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано и радиационный фон вблизи места взрыва и пожара - в норме.

Однако, местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона, поэтому россияне экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от радиации.

9 августа стало известно, что системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона. В связи с этим район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.

В пятницу, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва. Их состояние – критическое. По информации Baza, у пострадавших два диагноза – тяжелые травмы от взрыва. Кроме того, ссылаясь на собственные источники в Минобороны РФ, Telegram-канал Mash сообщает, что всю одежду пострадавших сожгли – сразу после госпитализации. Так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь.