"Радиация кокнула, гробы из свинца": в Сети обсуждают похороны погибших на Лошарике 14 подводников

в России похоронили погибших подводников / скриншот

В России, на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, похоронили 14 подводников, которые погибли в Баренцевом море при пожаре на спускаемом аппарате российской атомной подлодки проекта 10831 Лошарик.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны России.

Видео, снятое во время похоронной процессии, породило множество вопросов у пользователей соцсетей.

"Херассе, похоже, гробы действительно из листового свинца, раз 6 крепких мужиков аж шатаются когда несут и двумя руками вынуждены держать", - сообщил один из пользователей Twitter, который разместил видео с похорон подводников.

Херассе, похоже, гробы действительно из листового свинца, раз 6 крепких мужиков аж шатаются когда несут и двумя руками вынуждены держать :(



"На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходят похороны 14 трагически погибших в Баренцевом море офицеров"



pic.twitter.com/okNMaRefJT — Кабан Мадан (@KabanMadan) 7 июля 2019 г.

"Радиация кокнула.... видать мина которую заложить хотели от старости развалилась", - добавил в комментариях к видео Игорь Рудченко.

"Не знаю правда, но есть версия, что они подняли какую хрень со дна - похоже на мину с функцией самоликвидации. Мина естественно пендосская. Они ее на борт подняли, собрались все вместе рассмотреть трофей. Она и самоликвидировалась и их ликвидировала. Может правда может нет", - высказал мнение пользователь сети Negeth.

"Курдин же на Эхе говорил, что тела искали и доставали водолазы в заполненном водой Лошарике, в каком состоянии тела, неизвестно, Курдин говорил об анализе ДНК. И что там, в этих гробах, вообще непонятно. А первые сообщения, что погибших доставили в госпиталь Североморска, значит- фейк", - прокомментировала видео некая Яна.

Читайте такжеГибель моряков на атомной подлодке Лошарик в РФ: причина пожара, кто выжил и что говорят в КремлеНапомним, ранее СМИ сообщили, что подводники РФ погибли при испытании ядерной торпеды Посейдон.

Также ранее в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке.