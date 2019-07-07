Трагедия Лошарика: подводники РФ погибли при испытании ядерной торпеды Посейдон – СМИ

Статус-6 Посейдон / ИноСМИ

Высокопоставленный российский военный во время похорон 14 моряков, которые погибли в следствии аварии на подводной лодке АС-12 Лошарик, заявил, что "они (погибшие, — ред) не допустили катастрофы планетарного масштаба".

Все больше признаков, указывающих на то, что за якобы пожаром, унесшим жизни 14 подводников – стоит нечто большее, чем то, о чем сообщают официальные источники, пишет rusmonitor.com.

Читайте также"Посейдон" и "Буревестник". В Минобороны России определились с названиями для ядерного вооружения"На странности этой трагической истории обратили внимание многие. Прежде всего это касалось наличия в списках погибших необычно большого количества высокопоставленных флотских офицеров, включая двух героев России (что-то не очень вяжется с историей об исследованиях материкового шельфа подводным аппаратом со смешным названием Лошарик). Но сегодня прозвучало нечто, что практически однозначно выдвигает на первый план единственную версию: на самом деле — подводники погибли при испытаниях Посейдона, путинского "вундерваффе", многомегатонной ядерной торпеде дальнего действия. Кстати, что немаловажно – носителем Посейдонов выступают те же самые АПЛ Подмосковье и Белгород, фигурирующие в СМИ, как носители Лошарика", - говорится в сообщении.

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Издание напоминает, что проект Посейдон, известный также как Статус-6 или Каньон — российский беспилотный подводный аппарат с практически неограниченным запасом хода. Является носителем сверхмощной ядерной боеголовки — не менее 100 мегатонн.

Напомним, ранее в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке.