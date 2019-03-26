Разведка США рассекретила данные о торпеде апокалипсиса Путина

Ядерный беспилотник Посейдон / Русский диалог

Армия России вооружится подводным атомным беспилотником Посейдон не раньше 2027 года.

Материал об оснащенном ядерной боеголовкой Посейдоне, который в СМИ называют оружием Судного дня и торпедой Апокалипсиса, вышел на телеканале CNBC со ссылкой на источники в разведке США.

В докладе отмечается, что российские военные "сильно надеются" на автономные Посейдоны. Они рассматривают их как альтернативу возможности нанести удар советским ядерным оружием.

Читайте также"Вся их мощь – миф и пропаганда": оборонный эксперт пояснил, почему РФ сама заняла позицию проигравшего"У россиян есть амбиции использовать автономное подводное транспортное средство с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если их унаследованный потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны", — рассказал источник в американской разведке.

Ранее в США усомнились в боеспособности новой российской ракеты. По мнению американского эксперта, Россия разрабатывает ядерную торпеду Посейдон, но ее характеристики не соответствуют тем, о которых сообщают местные СМИ.

Напомним, ВСУ получили новое мощное оружие, опубликовано зрелищное видео. Отправка большой партии боевой техники состоялась в Хмельницкой области.

Также в Сети появилось видео испытаний нового украинского танка. Кроме того, в Украине испытали новое артиллерийское оружие.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что появившаяся в СМИ информация о российском ядерном оружии около украинских границ весьма правдоподобна.

Жданов добавил, что ранее Путин уже перебрасывал в Воронеж бомбардировщики для устрашения Украины. Эксперт не сомневается, что Кремль не намерен отказываться от ядерного оружия, несмотря на любые сложившиеся обстоятельства.