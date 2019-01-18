Эксперт заявил о регулярном пребывании российского ядерного оружия у границ Украины

Россия начала активно разбрасывать на границы ядерное оружие / topwar.ru

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что появившаяся в СМИ информация о российском ядерном оружии около украинских границ весьма правдоподобна.

"Дело в том, что ПРТБ, то есть базы хранения ядерного оружия, были, есть и будут вдоль нашей границы. На минуточку, в Ростове стоит штаб южного военного округа Российской Федерации. В этом округе есть куча носителей или средств доставки ядерного вооружения. Естественно на складах находятся артиллерийские боеприпасы, авиационные бомбы и вполне возможно, что головные части для ракет таких типа Искандер, Точка У, других комплексов пока у них нет", - цитирует спикера InfoResist.

Жданов добавил, что ранее Путин уже перебрасывал в Воронеж бомбардировщики для устрашения Украины. Он не сомневается, что Кремль не намерен отказываться от ядерного оружия, несмотря на любые сложившиеся обстоятельства.

" Тоже самое, допустим, в Воронеже огромный аэродром, куда Путин перебрасывал в 2014 году, чтобы нас напугать, даже стратегические бомбардировщики. По-моему, в последний раз ТУ-160 там засветилось в прошлом году, в 2018 они там появлялись. Там то же самое, есть авиационные бомбы с ядерными боезарядами, есть база хранения ядерных боеприпасов. Это было всегда, и оно будет в дальнейшем. Пока Россия полностью при каких-либо там суперобстоятельствах не ликвидирует ядерное оружие", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Россия развернула оперативно-тактические комплексы Искандер с ракетами, которые могут нести ядерные заряды до 50 кт.