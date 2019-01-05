Военный эксперт объяснил бесполезность новой боеголовки Путина

Президент РФ Владимир Путин / скриншот из видео

Новейшая боеголовка "Авангард", успешно испытанная накануне РФ, является "весьма совершенным, но совершенно бесполезным оружием".

Такое мнение высказал российский журналист, военный эксперт Александр Гольц, пишет "Ежедневный журнал".

"Суперсовременные" "Авангарды" устанавливают, насколько можно понять, на ракеты УР-100Н УТТХ, производство которых было прекращено 33 года назад (срок эксплуатации этих ракет трижды продлевался и теперь составляет 35 лет). Итак, новейшая, но совершенно бесполезная боеголовка, установленная на древней ракете, - это и есть кремлевский подарок народонаселению на Новый год", - пишет Гольц.

По его словам, Кремлю просто больше нечего предложить россиянам: "Что-нибудь полезное и приятное для жизни - качественное улучшение образования, медицинского обслуживание, снижение цен и налогов, повышение доходов".

"Военная сила превратилась не только в источник путинского авторитета внутри страны, но и в практически единственный инструмент внешней политики: мы заставим вас разговаривать с нами, раздувая угрозу войны", - отмечает Гольц.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает меры военного характера в качестве ответа на нарушение Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Под мерами военного характера подразумевается разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения.