Военный эксперт объяснил бесполезность новой боеголовки Путина

5 января 2019, 07:13

По мнению Александра Гольца, Кремлю нечего предложить россиянам, кроме показного милитаризма.

Путин фак
Президент РФ Владимир Путин / скриншот из видео

Новейшая боеголовка "Авангард", успешно испытанная накануне РФ, является "весьма совершенным, но совершенно бесполезным оружием".

Такое мнение высказал российский журналист, военный эксперт Александр Гольц, пишет "Ежедневный журнал".

"Суперсовременные" "Авангарды" устанавливают, насколько можно понять, на ракеты УР-100Н УТТХ, производство которых было прекращено 33 года назад (срок эксплуатации этих ракет трижды продлевался и теперь составляет 35 лет). Итак, новейшая, но совершенно бесполезная боеголовка, установленная на древней ракете, - это и есть кремлевский подарок народонаселению на Новый год", - пишет Гольц.

По его словам, Кремлю просто больше нечего предложить россиянам: "Что-нибудь полезное и приятное для жизни - качественное улучшение образования, медицинского обслуживание, снижение цен и налогов, повышение доходов".

"Военная сила превратилась не только в источник путинского авторитета внутри страны, но и в практически единственный инструмент внешней политики: мы заставим вас разговаривать с нами, раздувая угрозу войны", - отмечает Гольц.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает меры военного характера в качестве ответа на нарушение Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Под мерами военного характера подразумевается разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Кремль Владимир Путин Александр Гольц
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:52
Революционное солнечное затмение января: как избежать опасности и влияние на каждый знак Зодиака
07:46
Умер легендарный актер, друг Высоцкого и звезда "Место встречи изменить нельзя"
07:43
Зимние праздники 2019: что еще осталось отпраздновать Видео
07:31
Вселенскому патриарху привезли текст томоса об автокефалии ПЦУ - священнослужители
07:13
Военный эксперт объяснил бесполезность новой боеголовки Путина
06:56
Уже нет сомнений, что в Магнитогорске произошел теракт мнение
06:33
"Свинство целый год": астролог рассказал, что принесет Украине год Желтого Кабана Видео
06:16
Кутья из пшеницы, булгура и риса: как приготовить главное блюдо в меню на Рождество Видео
05:54
"Ждите кардинальных перемен": астролог рассказала, кому солнечное затмение сулит удачу Видео
05:17
Ученые рассказали, как быстро и интенсивно похудеть с помощью ванной
05:01
СБУ подсчитала задержанных в 2018 году сепаратистов
04:42
"Очень тонко и сексуально": экс-"ВИА Гра" не надела белья под полупрозрачную блузу
04:01
Главу ПЦУ Епифания спросили о звонках в администрацию Порошенко
03:19
Врачи рассказали, какие самые необычные и дикие травмы во время секса получают люди
02:03
Ученые выяснили, как остановить развитие опасного подвида рака
01:15
Попа, как у Ким: 60-летняя Мадонна удивила трансформациями тела Видео
00:37
Жуткая находка в Днепре: в мусорном баке нашли тело девушки в чемодане Фото Видео
04 января, пятница
23:44
Инцидент в Керченском проливе: российские пограничники выпустили по украинским кораблям 1200 снарядов
23:12
Трамп заявил о готовности объявить в США чрезвычайное положение
22:38
Симоненко "намылился" в президенты Украины
22:09
Тысяча гривен за голос: нардеп сообщил о планах Порошенко по массовому подкупу избирателей
21:39
Омелян назвал прекращение жд-сообщения с РФ неизбежным
21:08
Тука рассказал рассказал о попытке "купить" Украину за $3 млрд в 2014 году
20:36
Глава МИД Польши назвал Северный поток-2 "убийцей" Украины
20:12
Кандидат в президенты подал в ЦИК документы с ошибками
19:45
Генсек НАТО заявил о "последнем шансе" России
19:22
Уехавший за томосом Порошенко посоветовал украинцам посмотреть кино
19:00
Оккупанты обвинили Украину в новой провокации в Керченском проливе Видео
18:57
Украинский пранкер жестко поглумился над жителями Магнитогорска
18:40
"Русофобский проект": в Сербской церкви закатили истерику из-за томоса для Украины Видео
18:20
Изысканная эротика: в Сеть выложили откровенные фото красоток-моделей Фото
18:04
Верующим покажут томос и молящегося Порошенко на большом экране
17:37
"Запасайтесь дровами": синоптик рассказала о погоде на Рождество и Сочельник Видео
17:20
"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" Порошенко
17:00
Варфоломей обратился к православным иерархам из-за томоса для Украины
16:59
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты
16:44
Не перепутать и не забыть: какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году Видео
16:37
Названа сумма выплат Украины МВФ в 2019 году
16:30
Украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО Фото Видео
16:21
Как удержать себя в форме после праздников: 5 советов от Маши Ефросининой Видео
16:16
Порошенко и Ко поехали в Турцию за томосом
15:54
Епифаний рассказал о дальнейшей судьбе РПЦ в Украине Видео
15:28
"Позорное заявление": украинский дипломат резко ответил заму Климкина
15:17
Порошенко стал богаче в 82 раза
15:08
Подводный соблазн: в Сеть выложили подборку плавающих в бассейне голых красавиц Фото
14:59
От лютых морозов до оттепели: народный синоптик рассказал о погоде в январе Видео
14:39
Располневшая Наташа Королева и постаревший Тарзан шокировали сеть своей внешностью Видео
14:19
"Буду с духовными наставниками": Усик ответил на вопрос о поддержке РПЦ Видео
14:17
В Сеть выложили список погибших в обрушении подъезда в Магнитогорске
13:42
Девушка дня Instagram: тревел-блогер с идеальными формами Бетани Мур Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять