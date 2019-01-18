Россия развернула ядерные ракеты у границы с Украиной

Россия развернула оперативно-тактические комплексы Искандер с ракетами, которые могут нести ядерные заряды до 50 кт.

Как сообщил американский канал Fox News, пусковые установки появились в Краснодарском крае примерно в 430 км от границы с Украиной.

При этом опубликованы снимки Imagesat International. На фото видны военные объекты, их инфраструктура — ангары, бункеры, а также сами комплексы Искандер вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Также рядом с одной из пусковых установок обнаружили мобильную систему, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. Один из входов в бункер открыт, а другая установка перезарядки как раз выезжает из него наружу.

Кроме того, Fox News установил, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией близ Улан-Удэ. Там были замечены как минимум четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

Радиус действия баллистических ракет "Искандер" около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, составляя угрозу для большинства союзников США по НАТО.

Напомним, ранее политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил во время чата в Главреде заявил о том, что Россия подготовила сценарий захвата Мариуполя и Бердянска.