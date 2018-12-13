Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"

ОТРК "Искандер"

Россия приблизила ракетные комплексы "Искандер" к границе Украины.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина".

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.

Министр отметил, что РФ также увеличила группировку войск у границы с Украиной. По его словам, речь идет о трех батальонах тактической группы, а также 300 танках.

"Искандер" - российское ракетное вооружение семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Основное назначение ОТРК "Искандер" - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

В Кремле сочли слова Порошенко частью его избирательной кампании.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.