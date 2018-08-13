Появилось видео испытаний нового украинского танка

Самое грозное оружие нового танка - управляемые ракеты / скриншот из видео

В Украине начались испытания нового модернизированного танка. На этот раз танк - не харьковский продукт, а киевский.

"Это основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП "Киевский бронетанковый завод". Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", - заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Во время испытаний машина отрабатывает стрельбу всем наличным у нее спектром боеприпасов, среди которых и управляемые ракеты "Комбат".

"Мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков. Благодаря использованию высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими приборами третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами", — добавил президент.

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"На видео представлен один из этапов испытаний Т-72АМТ — стрельба управляемой ракетой "Комбат". Раньше такой возможности Т-72А не имел. За этим этапом испытаний наблюдала военная делегация из Польши. У поляков стоит задача модернизации своих Т-72, которыми будут укомплектовываться новые бригады территориальной обороны. Отдельные решения, которые были реализованы специалистами Киевского бронетанкового завода, полякам понравились", — написал один из участников испытаний, военный эксперт Сергей Згурец.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший офицер ВСУ рассказал, почему бесполезно перевооружать армию новейшими танками типа "Оплот".