ВСУ получили новое мощное оружие: опубликовано зрелищное видео

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Бойцы ВСУ получили 420 единиц новейшего вооружения – в том числе танки, бронетранспортеры и артиллерийские установки.

Соответствующий видеоролик был опубликован президентом Украины Петра Порошенко в сервисе микроблогов Twitter.

"На днях передал военным в Хмельницкой более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется", — говорится в тексте.

Днями передав військовим на Хмельниччині понад 420 одиниць озброєння та техніки. Працівники оборонної галузі дали українським воїнам у руки і щит, і меч. Дали смертоносну для ворога зброю, якою, запевняю, у разі потреби українська армія вміло скористається. #НоваАрмія pic.twitter.com/sLL9efYkZJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 2019年3月24日

Напомним, ранее в Сети появилось видео испытаний нового украинского танка. Кроме того, в Украине испытали новое артиллерийское оружие.