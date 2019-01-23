В США усомнились в боеспособности новой российской ракеты

Ядерное оружие / ИноСМИ

Россия разрабатывает ядерную торпеду "Посейдон", но ее характеристики не соответствуют тем, о которых сообщают местные СМИ.

Американский эксперт Дэвид Хэмблинг в статье для издания Popular Mechanics отмечает, что новое оружие не представляет большой опасности для материковой части США.

"В случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеется на континентальном шельфе. Помимо того, заявленная скорость в 200 км/ч с большей долей вероятности является преувеличенной, учитывая, что это подводной аппарат. Просто Владимиру Путину необходимо каждый раз повышать авторитет российского оружия, чтобы не проигрывать войну США на уровни СМИ" – пишет издание.

Ранее военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что появившаяся в СМИ информация о российском ядерном оружии около украинских границ весьма правдоподобна.

Жданов добавил, что ранее Путин уже перебрасывал в Воронеж бомбардировщики для устрашения Украины. Эксперт не сомневается, что Кремль не намерен отказываться от ядерного оружия, несмотря на любые сложившиеся обстоятельства.