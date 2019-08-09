В России - выброс радиации: власти приняли экстренное решение

Сигнал о закрытии залива передали на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях / фото: politikus.ru

Взрыв в Архангельской области, который произошел на военном полигоне 8 августа, привел к тому, что в городе Северодвинск зафиксировали повышение уровня радиации.

Как пишут российские СМИ, в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона. В связи с этим Администрация морских портов западной Арктики приняла решение о закрытии района Двинского залива Белого моря для свободного плавания. Сигнал о закрытии залива передали на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях.

Эксперты предполагают, что судно-носитель ракеты с жидкостным двигателем, которая проходила испытания, после взрыва и пожара на борту могло затонуть. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали. Подробности проишествия в военном ведомстве не сообщают. В то же время в МО заявили, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано и радиационный фон вблизи места взрыва и пожара - в норме.

Однако, местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона, поэтому россияне экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от радиации.