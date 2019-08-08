В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть жертвы и раненые

Ракета Сирия 2 / Seaman Ford Williams / Xinhua / Zuma / Global Look Press

В России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Есть информация о жертвах и раненых.

Минобороны России сообщает, что от полученных травм погибли два человека, шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. В то же время российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

Кроме того, Минобороны не уточняет, где именно произошел инцидент. По данным СМИ, что речь идет о поселке Нёнокса - там находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. ТАСС со ссылкой на источники пишет, что "инцидент начался с судна, сейчас там пожар". Telegram-канал Baza сообщает, что пожар произошел на корабле ВМФ рядом с Северодвинском. По информации Интерфакса, взрывы продолжаются.

Кроме того, Telegram-канал Mash со ссылкой на экстренные службы писал, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза. Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что выбросов радиации и вредных веществ не было.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что на место происшествия направлена санитарная авиация.

Кстати, это уже второй подобный инцидент за последние дни. 5 августа возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края Российской Федерации загорелась воинская часть 74008, начались взрывы на складе с боеприпасами. Позже в Минобороны РФ заявили, что взрывы в Ачинске могли произойти из-за человеческого фактора.