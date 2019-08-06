Взрывы в Красноярском крае: силовики РФ огласили причину и последствия

Взрывы в Ачинске: российские силовики огласили причину и последствия / Скриншот

Взрывы в Ачинске могли произойти из-за человеческого фактора. Такова предварительная причина ЧП на военных складах в Красноярском крае.

"Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — приводят слова замминистра обороны генерал армии Дмитрия Булгакова РИА Новости.

При этом он уже заверил, что после происшествия весь арсенал расформируют.

В Минобороны также сообщили, что взрывы прекратились в 6 утра. В то же время сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Напомним, после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае 2 человека были ранены. В них попали осколки, известно, что как минимум одна пострадавшая — женщина.

Ранее СМИ писали, что в российском городе Дзержинск Нижегородской области в цехе государственного научно-исследовательского института, который занимается созданием взрывчатых веществ (оборонное предприятие), произошел взрыв из-за технологического процесса.