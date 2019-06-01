В России произошел мощный взрыв на оборонном предприятии: СМИ узнали причину

1 июня 2019, 13:10

Взрыв произошел в Дзержинске, в Сети сообщили о пострадавших.

Взрыв в Дзержинске — В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв
В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв / @Stredda1

В российском городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв на оборонном предприятии — в государственном научно-исследовательском институте, который занимается созданием взрывчатых веществ.

Взрыв прогремел в цехе по производству тротила, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в службах технического надзора.

По данным собеседника, взрыв в НИИ Кристалл произошел в результате нарушения технологического процесса.

В Twitter появилась информация, что взрывная волна в Дзержинске повредила машины, помещения, а также пострадали люди.

"Что-то взорвалось... было очень больно, т.к. "-уши". Разбило окна и стекла машин, а чем ближе к взрыву, тем больше пострадавших.  Что это было, блин?...", — спросил Haru Sokuzo. 

Взрыв в Дзержинске — В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв
В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв

Также появились фотографии и видео, на которых в Дзержинске запечатлен огромный черный столб дыма.

Взрыв в Дзержинске — В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв
В Дзержинске на оборонном предприятии произошел мощный взрыв / @NizhObla

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме и в маршрутке устроили боевики террористической организации "Исламское государство".

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Россия Дзержинск взрывы институт Кристалл
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