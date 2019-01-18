Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске

Боевики ИГИЛ утверждают, что устроили взрыв в доме в Магнитогорске / verstov.info

Террористическая организация "Исламское государство" утверждает, что ее боевики устроили в российском Магнитогорске два взрыва — в жилом доме и в маршрутке.

Боевики ИГИЛ заложили взрывчатку в доме и привели ее в действие, сообщает Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на новый номер еженедельной газеты террористов "Наба".

По данным канала, ИГИЛовцы объяснили свое долгое молчание насчет взрыва в доме в Магнитогорске из соображений безопасности боевиков, устроивших теракт.

"В очередном номере… газеты "Наба" "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске", — отмечается в сообщении.

Боевики ИГИЛ утверждают, что устроили взрыв в доме в Магнитогорске / Telegram-канал Directorate 4

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.