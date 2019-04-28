В Киеве на Позняках прогремел взрыв, есть погибшие

В результате взрыва в Киеве погибли два человека / kyiv.npu.gov.ua

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Киеве на Позняках (Дарницкий район) в результате взрыва в квартире погибли два человека.

"Взрыв прогремел, когда в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице. Начато уголовное производство", - отмечается в сообщении отдела коммуникации столичной полиции.

По словам одной из жительниц, в квартире произошел взрыв, от которого пострадали ее 38-летняя дочь с 44-летним сожителем. По словам заявительницы, мужчина принес гранату и подорвал ее.

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Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений она скончалась.

Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

Напомним, ранее в Киеве подорвали авто украинского разведчика, момент взрыва попал на видео.