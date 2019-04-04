В Киеве подорвали авто украинского разведчика: момент взрыва попал на видео

В ночь на четверг, 4 апреля, в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль, в результате есть пострадавший пострадал человек.

По данным Отдела коммуникации полиции Киева, около 2-х часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, что на улице Вильямса взорвалась машина.

На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции открыл уголовные производства по ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал в Facebook журналист Юрий Бутусов, взорванным авто пользовался офицер украинских разведслужб, диверсант задержан на месте преступления

По его данным, офицер украинской разведки принимал участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

"Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал.

Диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это гражданин одной из стран Средней Азии", написал Бутусов.

Он добавил, что враг вел наблюдение за машиной и скорее всего действовал в составе группы.

Отметим, что по информации СМИ, диверсанту оторвало руку под локоть.

Напомним, в 2017 году в центральном жилом квартале Мариуполя взорвали автомобиль, в котором находился украинский полковник Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он скончался в автомобиле скорой помощи.