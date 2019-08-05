В России жуткое ЧП: пожар в воинской части, взрывы на складе с боеприпасами

5 августа 2019, 15:21

Инцидент произошел в районе одной из деревень Красноярского края, началась эвакуация населения, узнали журналисты.

Взрывы в России - В Красноярском крае произошли взрывы на складе с боеприпасами
В Красноярском крае произошли взрывы на складе с боеприпасами / t.me/Krsk01

Возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края Российской Федерации загорелась воинская часть 74008, начались взрывы на складе с боеприпасами, есть пострадавшие.

Возле места происшествия начали эвакуировать население, трассу на Ачинск перекрыли, сообщает Красноярск №1 в Telegram со ссылкой на слова очевидцев и чиновников.

В администрации Ачинска подтвердили, что в районе Каменки случилось чрезвычайное происшествие, на место выехала оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы.

"Воинская часть начала сильно гореть. Пламя видно за километры. Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. В них попали осколки, известно, что как минимум одна пострадавшая - женщина", - узнало издание.

Ранее СМИ писали, что в российском городе Дзержинск Нижегородской области в цехе государственного научно-исследовательского института, который занимается созданием взрывчатых веществ (оборонное предприятие), произошел взрыв из-за технологического процесса.

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