Взрывы на военном складе в РФ: число жертв возросло

Пожар в воинской части начался 5 августа / скриншот

5 августа в Красноярском крае России загорелась воинская часть, в результате началась детонация боеприпасов. По состоянию на вторник число пострадавших увеличилось до 12 человек.

Как пишут росСМИ, шестеро пострадавших госпитализированы в Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн и краевую офтальмологическую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести. Четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов направлены в Красноярск. Остальные шестеро пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, 5 августа возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края Российской Федерации загорелась воинская часть № 74008. Взрывной волной в жилых домах повыбивало окна. Личный состав части, а также жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров от воинской части эвакуировали. В частности, были эвакуированы более 9,5 тыс. человек, около шести тысяч из них покинули опасную зону самостоятельно. В ночь на 6 августа стало известно, что взрывы прекратились. Районные власти объявили режим ЧС.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе России мог быть человеческий фактор.