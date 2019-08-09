На российском Поморье – йодовая лихорадка: люди паникуют после взрыва на полигоне

Власти утверждают, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы / torange.biz

После вчерашнего взрыва на территории военного полигона на берегу Белого моря в России в нескольких аптечных сетях Архангельска и Северодвинска раскупили весь йод.

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона, поэтому россияне экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от радиации. В одной из аптек Северодвинска сообщили, что "все звонят и спрашивают про йод целый день".

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской взорвался реактивный двигатель. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия погибли два человека, шестеро - пострадали. Подробности проишествия в военном ведомстве не сообщают.

По данным СМИ, на военном объекте взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. Власти региона на месяц закрыли местный порт для входа иностранных кораблей, однако ограничений для населения не вводили. Эвакуация местных жителей также не проводилась.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов утверждает, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы.

Как сообщал Главред, взрыв 8 августа - уже второй подобный инцидент за последние дни. Так, 5 августа возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края Российской Федерации загорелась воинская часть 74008, начались взрывы на складе с боеприпасами. Позже в Минобороны РФ заявили, что взрывы в Ачинске могли произойти из-за человеческого фактора.