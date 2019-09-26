Внесли большой вклад: в "ДНР" поддели Лукашенко из-за миротворцев

Александр Лукашенко / фото: uvaga.by

Главарь так называемой ДНР Денис Пушилин, которого террористы прозвали Пушинкой из-за лишнего веса, высказался о возможном введении на оккупированный РФ Донбасс белорусских миротворцев. По словам боевика, президент Беларуси Александр Лукашенко уже помог, и "республика" сама обеспечивает порядок.

"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республик", - заявил изрядно потолстевший Пушилин, передает Лента.ру.

Кроме того, он заявил, что Лукашенко внес большой вклад в установление мира, когда позволил проводить переговоры в Минске.