"Этот вопрос закрыт": Лукашенко ответил, вернется ли Крым в Украину

Глава Беларуси сомневается, что Киев когда-либо вернет Крым.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли когда-нибудь вернет себе Крым.
Об этом глава Беларуси заявил во время встречи с украинскими журналистами, передает Белта.
"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - заявил Лукашенко.
Отметим, что Лукашенко до этого подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента
Ранее Лукашенко пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы.