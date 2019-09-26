"Этот вопрос закрыт": Лукашенко ответил, вернется ли Крым в Украину

Александр Лукашенко считает, что Крым никогда не вернется в Украину / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли когда-нибудь вернет себе Крым.

Об этом глава Беларуси заявил во время встречи с украинскими журналистами, передает Белта.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - заявил Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко до этого подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента

Ранее Лукашенко пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы.