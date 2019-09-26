  1. Главная
  3. Политика

"Есть проблемы": Бацька пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы

26 сентября 2019, 12:26

Александр Лукашенко рассказал об общении с Владимиром Зеленским.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые он надеется решить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, за этот короткий период пребывания у власти украинского президента мы как-то движемся, обсуждаем. Даже те негативные моменты, которые могли наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - сказал Лукашенко во время общения с украинскими журналистами.

Белорусский лидер также высказал надежду на решение проблем, чего не удалось решить при президентстве Петра Порошенко.

Читайте такжеБацьку же ничего не спасет: астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть

"То, что я годами не мог, договорившись с предыдущим президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Вопросов достаточно", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Украиной.

Беларусь Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Лукашенко Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Есть проблемы": Бацька пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:43
Тепло вернется: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды
13:35
Щегол 2019: только для глаз фанатов Донны Тарт Видео
13:21
У Путина оценили публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским Видео
13:11
"Этот вопрос закрыт": Лукашенко ответил, вернется ли Крым в Украину Видео
13:06
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
12:58
Нацсовет отказал в продлении цифровых лицензий каналу 112 Украина Видео
12:53
"Тьма египетская" настигла футболистов во время матча Кубка английской лиги. Фото
12:30
Украина может стать для США такой же токсичной, как РФ - The Guardian
12:26
"Есть проблемы": Бацька пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы Видео
12:17
"Предложил завершить": Добронравов объяснил задержку выхода 7 сезона Сватов
12:17
Когда Украина вернет Крым: Сенцов дал прогноз
12:16
Philip Morris поддерживает разумное государственное регулирование альтернативных табачных изделий
12:01
Хороший парень: Сенцов объяснил, зачем Путину обмен пленными
11:55
Главное последствие опубликования разговора Зеленского и Трампа мнение
11:46
"Групповушка на троих": американский комик потроллил разговор Трампа с Зеленским Видео
11:45
Кайли Дженнер экстренно госпитализирована: подробности состояния звезды
11:41
Не заслуживает доверия: в НАТО резко ответили Путину насчет ракет
11:41
Сенцов: Крым никогда не был до конца украинским Видео
11:23
Кредита не будет: Украина не договорилась с МВФ о новой программе – СМИ Видео
11:10
Сорвало скальп: в Днепре произошел жуткий инцидент с лифтом
10:56
Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть пострадавшая Фото
10:52
Важный аргумент: Зеленский высказался о вмешательстве в выборы Видео
10:45
Глава комитета Рады по вопросам финансов Гетманцев ранее пытался стать судьей КАС – СМИ
10:44
Киеву и Москве нечего друг другу предложить мнение
10:28
"Не моя собственность": Зеленский рассказал о назначении "своих людей" Видео
10:22
"Спутал свою шерсть с государственной": Байден отреагировал на скандал вокруг Трампа
10:20
Новолуние 2019: эксперт предупредил о разрушительных программах
09:58
В Германии ответили Трампу: назвали сумму выделенной Киеву помощи Видео
09:53
Виктор Лещинский: Бо́льшая часть строительных норм в Украине не пересматривалась с советских времен
09:40
"Моя промежность - не собственность правительства": в Индонезии отстаивали секс до брака Фото
09:30
Трамп пошел ва-банк: хочет опубликовать все разговоры с Зеленским Видео
09:30
Выбор матери 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
09:22
Как жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода Путина мнение
09:14
Еще один гвоздь в крышку "гроба": Штаты рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским Видео
09:05
Зеленский сказал, в чем убедил Трампа относительно Крыма Фото Видео
08:36
Стенограмма разговора с Трампом: Зеленский сделал неожиданное заявление
08:35
В Киеве на Почтовой бушевал масштабный пожар, опубликованы "адские" фото Фото Видео
08:35
Украинский капкан для Трампа мнение
08:03
Гороскоп на сегодня: кого ждет крах иллюзий, потери и пик ошибок
07:58
"Благоприятная атмосфера": в России намекнули на разрешение конфликта на Донбассе
07:34
Еще одни двери открыты: Украина договорилась о безвизе с популярной страной
07:15
Лучше избавиться: названы вредные для здоровья предметы обихода
07:13
Зеленский рассказал, о чем поговорил с Лавровым
06:52
В Палате представителей насобирали голоса для старта импичмента Трампа
06:51
Американский кризис может перекинуться на Украину мнение
06:29
Готов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти Порошенко
06:15
Попортит нервы: экстремальная магнитная буря нагрянет не сегодня – завтра Видео
06:01
"В любом случае развалится": российский ученый спрогнозировал судьбу Крымского моста
05:44
Воздвижение 2019: приметы, молитвы, сдвижение змей 2019 Видео
05:36
Каре с челкой – самая модная стрижка 2019-2020 с акцентом на глаза – 33 фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять