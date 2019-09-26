"Есть проблемы": Бацька пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые он надеется решить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава Богу, за этот короткий период пребывания у власти украинского президента мы как-то движемся, обсуждаем. Даже те негативные моменты, которые могли наступить, они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает", - сказал Лукашенко во время общения с украинскими журналистами.

Белорусский лидер также высказал надежду на решение проблем, чего не удалось решить при президентстве Петра Порошенко.

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"То, что я годами не мог, договорившись с предыдущим президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Вопросов достаточно", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Украиной.