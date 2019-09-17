Лукашенко категорично объявил, без кого не остановить войну на Донбассе / Униан

Белорусский лидер Александр Лукашенко убежден, что войну на Донбассе удастся остановить при помощи США.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — цитирует Белта заявление Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске.

Он выразил "абсолютную убежденность", что на данный момент без участия Вашингтона "этот конфликт урегулировать не получится".

Читайте такжеМир на Донбассе: Зеленский назвал первые значительные шагиРанее в МИД Украины назвали условие присоединения США к нормандскому формату. Пока что Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, который существует сейчас, уверен Вадим Пристайко.

В свою очередь временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, когда США приобщатся к переговорам по обеспечению мира в Украине. По его словам, это случится, когда будет получен соответствующий запрос от Киева. Пока что он не поступал, уточнил Тейлор.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против миротворцев на Донбассе и предложил другой вариант. По его словам, он желает избежать "сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы стоят на линии разграничения".