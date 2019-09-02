Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

2 сентября 2019, 23:24

Белорусский лидер не любит заимствовать чужие идеи.

Лукашенко
Лукашенко из-за Зеленского не смог осуществить мечту / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрочь отказался от идеи добираться на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле, поскольку первым эту инициативу озвучил его украинский коллега Владимир Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, белорусский лидер сознался, что всегда мечтал таким способом добираться на работу, однако не решался осуществить задуманное.

Идею езды на работу на велосипеде первым озвучил Зеленский, поэтому Лукашенко пришлось отказаться от своей мечты. Президент Белоруссии не хотел, чтобы между двумя президентами проводили параллель или обвиняли его в воровстве чужой оригинальной идеи.

"Но все испортил Зеленский", — прокомментировал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что Зеленский запросил поддержки у официального Минска.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.

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