"Что-то там не очень ладится": Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запросил поддержки у официального Минска, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Он также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

Читайте такжеПочему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смысла"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - цитирует Лукашенко БелТА.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.