Подарок для "бацьки": выборы президента Беларуси могут назначить в день рождения Лукашенко

Лукашенко заявлял, что не собирается быть главой государства до конца жизни

Выборы президента Беларуси могут назначить на 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, 30 августа 2020 года – это последнее возможное воскресенье, когда могут пройти следующие президентские выборы.

"Да, это лето. Но 30 августа – день, когда уже все приезжают в основном. По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. В основном население, по большей части, будет находиться по месту своей регистрации", – отметила она.

К слову, 30 августа – день рождения нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко. В 2020 году ему исполнится 66 лет. Он является неизменным президентом страны с 1994 года. Через два года после избрания он провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия, и распустил оппозиционный парламент.

В марте 2019 года Лукашенко заявлял, что не собирается быть главой государства до конца жизни, передать власть по наследству тоже не хочет, но на следующие выборы тем не менее пойдет.

Читайте такжеПочему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смыслаНапомним, в конце июля 2019 года Александр Лукашенко намекнул, что после того, как он перестанет быть белорусским лидером, его страна может потерять независимость.

Ранее Беларусь и Россия договорились о создании Союзного государства. Лукашенко заявлял, что в Союзном государстве будет введена единая валюта - рубль.