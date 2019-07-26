"Это наша Россия": Лукашенко намекнул, что Беларусь без него пропадет

Александр Лукашенко намекнул, что после конца его президентства Беларусь может перестать быть независимой / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что после того, как он перестанет быть белорусским лидером, его страна может потерять независимость.

Беларусь хочет иметь добрые отношения с Западом, но не намерена рвать отношения с "братской" Российской Федерацией, рассказал Лукашенко в Минске на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, пишет РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул — "это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают".

Также Лукашенко призвал усвоить, что Беларусь является суверенным государством. "Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, — это точно", — заявил президент.

Глава Беларуси подчеркнул, что его государство хочет добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Европейским союзом и США, но ни в коем случае, ни за какие деньги не станет рвать отношения с РФ.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о создании Союзного государства. Ранее Александр Лукашенко сказал, что в Союзном государстве будет введена единая валюта — рубль.