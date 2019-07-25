"То корма плохие, то безалаберность": Лукашенко пригрозил тюрьмой чиновникам из-за падежа скота

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочего визита в Гомельскую область пригрозил уголовным преследованием чиновников, виновных в массовом море скота в стране.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса?" — цитирует его пресс-служба.

Читайте такжеЛукашенко "нашелся" и высказался о свержении власти в БеларусиКроме того, Лукашенко дал поручение Генпрокуратуре разобраться в ситуации с падежом скота.

"Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю. Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание", — подытожил он.

Напомним, в марте нынешнего года, Лукашенко - во время посещения молочно-товарного комплекса - возмутился запачканными коровами в навозе и уволил вице-премьера, министра и губернатора Могилевской области. Позднее он, выступая на митинге в рамках празднования Дня независимости Беларуси, публично разбуянился в адрес Москвы.



