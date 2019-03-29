"Она же вся обосранная": Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора из-за грязных коров

Александр Лукашенко / president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Чиновники покинули свои посты после того, как Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" в Шкловском районе Могилевской области. Он остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров.

Визит президента в агрохолдинг показал телеканал ОНТ. Лукашенко осматривал, в каких условиях содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) следом сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга… Я вас вообще не понимаю. Здесь должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная", - сказал глава белорусского государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок – уже шестой для него.