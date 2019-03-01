Лукашенко заявил, что "наелся уже этого президентства" – и пошел на шестой срок

Лукашенко идет на новый срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок – уже шестой для него.

"Я не первый срок в должности президента и наелся уже этого президентства, поэтому загубить страну во имя личных амбиций или чьих-то, я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет", – цитирует ТАСС позицию белорусского лидера в вопросе объединения Беларуси и России.

Читайте такжеЛукашенко обречен "сидеть на шпагате" между Западом и РоссиейЛукашенко заверил, что своим сыновьям власть передавать не собирается. И пообещал не вести предвыборную агитацию и пропаганду, дабы "обеспечить равные условия для всех кандидатов".

Также глава государства заявил, что стране нужна новая конституция – причем раньше, чмп в ближайшие пять лет: "Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти – исполнительную, законодательную".

Ранее Лукашенко всполошился из-за возможного размещение ракет в Украине. Нельзя допустить вспышки ядерной катастрофы в Европе, подчеркнул лидер Беларуси.

Он также согласился на ввод единой валюты с Россией. Интеграция России и Беларуси, и так тесная донельзя, должна стать еще теснее.

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.