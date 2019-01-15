Названо главное условие объединения Беларуси и России

Ключевое условие объединения Беларуси и РФ — подкуп Александра Лукашенко Кремлем, полагает журналист / фото: belta.by

Российский журналист, соучредитель Объединенного гражданского фронта Александр Рыклин считает, что объединение Беларуси и РФ возможно при одном условии — если Кремль сможет подкупить белорусского президента Александра Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ожидает быстрых результатов влияния на внутреннюю политику Беларуси, но их не будет, поэтому будут идти торги, и Лукашенко выторгует себе "что-то большое и хорошее", рассказал эксперт в комментарии Обозревателю.

По словам собеседника, надеяться на то, что в Кремле сейчас чуть додавят президента Беларуси, и он тут же подожмет лапки, ляжет на спину и на все согласится, было очень наивно, и этого не случилось.

"Лукашенко — ключевая фигура во всей этой истории, без него никак не обойдется. Это раньше можно было влиять на ситуацию в Беларуси, поддерживая какие-то демократические движения, то есть, встав в конфронтацию к Лукашенко, но на сегодня это совершенно невозможно", — добавил активист.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что 2019 и 2020 годы станут для Беларуси непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.