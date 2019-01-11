"Будут сильно пробовать на зуб": Лукашенко предупредил о непростых годах для Беларуси

11 января 2019, 20:39

Беларусь найдет достойный ответ на будущие вызовы, убежден президент.

Беларусь ждут непростые годы, считает Александр Лукашенко
Александр Лукашенко считает, что Беларусь ждут непростые годы / Скриншот видео с youtube.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы станут непростыми — страну будут очень сильно "пробовать на зуб".

Белорусское государство будут проверят на предмет того, достойно ли оно независимости, о которой всегда и везде говорят его власти, рассказал Лукашенко на приеме, сообщает Белта.

По его словам, белорусам "надо быть готовыми ответить на этот вопрос".

"…для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб"… Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что власти Российской Федерации могут остаться без Беларуси — своего единственного союзника на западном фронте, если Москва и Минск так и не договорятся по поводу компенсаций из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Напомним, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в белорусском государстве личную власть.

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Беларусь Александр Лукашенко
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