Путин агрессивно поглощает Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Можем только призадуматься, как увеличить для России цену проекта.

Последние события в белорусско-российских отношениях сложно назвать обострением. Как и на картине Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", в Беларуси мы наблюдаем "исторический момент обретения двумя народами единой родины".

На языке современного корпоративного сектора – агрессивное поглощение.

То, что Лукашенко называет готовностью защищать суверенитет, я бы скорее охарактеризовал как желание сохранить личную власть.

И даже если Лукашенко готов пустить ради сохранения своего абсолютистского режима кровь – пойти на максимальную конфронтацию с Россией вплоть до кровопролития, то не факт, что к этому готовы белорусы, и прежде всего сектор безопасности и обороны страны.

Читайте такжеПутин vs Лукашенко: Беларусь ждут тяжелые временаВозможно, в этом году он каким-то образом попытается снова "пропетлять" между пока еще дипломатическими предложениями России – или сворачивай суверенитет и присоединяйся к России, или плати за все по полной, а потом все равно первый вариант.

Впрочем, ситуация повторится через полгода, год, два года. Рано или поздно.

Украина не может воспрепятствовать реализации планов Кремля в Беларуси. Собственно из-за того, что сама Беларусь Лукашенко не может и не хочет этого. Ну, и еще потому, что не обладаем достаточными ресурсами и причинами их тратить на обеспечение жизнедеятельности репрессивного авторитарного режима.

Можем только призадуматься, как увеличить для России цену проекта.

В частности, я бы гарантировал Лукашенко безопасность и убежище в Украине при одном условии – если он решится на быстротечную передачу контроля над страной в руки оппозиции.

Тогда, возможно, и ресурсы, и желание их тратить для поддержания Беларуси найдутся?