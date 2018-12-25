"Россия поглотит быстро": Экс-министр Украины сделал пессимистический прогноз для Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Максимально глубокая интеграция экономики и политики Российской Федерации и Беларуси может произойти в крайне сжатые сроки.Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины, а ныне — представитель страны в ТКГ в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

"Есть более подробное объяснение Дмитрия Медведева двух интеграционных сценариев для Беларуси в его трактовке. То есть, альтернатива — или-или. Упрощенно это так — или ускоренная интеграция Беларуси в это "Союзное государство" и тогда торгово-экономические льготы для Беларуси или так, как есть сейчас, но тогда, грубо говоря, деньги на бочку", — написал он на своей странице в социальной сети.

По его словам, в 2018-м РФ серьезно взялась за Беларусь, активно подталкивая ее к более тесной интеграции. "У нас достаточно различных институций и ведомств, чтобы глубоко и всесторонне во всем разобраться и спрогнозировать развитие событий на нашей северной границе и в Европе в целом", — подытожил Марчук.

Напомним, ранее журналист рассказал, почему Кремль делает "недоСоветский Союз" при помощи Беларуси.