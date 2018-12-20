"Беларусь придется ломать через колено": Журналист рассказал, зачем Кремль делает "недоСоветский Союз"

20 декабря 2018, 09:15

По мнению журналиста, опасность присоединения Беларуси к России в последнее время стало вовсе уж угрожающей.

Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время намеревается присоединить к своему государству Беларусь, поскольку пропагандистский эффект от аннексии полуострова Крым сошел на нет. 

Соответствующее мнение в материале для портала "Крым.Реалии" высказал журналист Виталий Портников. Возникает вопрос — а зачем это Кремлю? Зачем очередное переформатирование российской государственной структуры, очередной недоСоветский Союз, очередная декорация "братства и единства" при очевидном нежелании руководства Беларуси участвовать в этом сомнительном строительстве? А затем, что политический и электоральный потенциал аннексии Крыма исчерпан — а присоединить еще что-то Кремль не может и не хочет", — пишет он.

Как полагает Портников, в Беларуси гораздо болезненней, чем до 2014-го, воспринимают "даже намек на покушение на белорусский суверенитет".

"Москве не удастся интегрировать Беларусь областями, как об этом еще много лет назад мечтал Владимир Путин. Кремлю придется ломать Беларусь через колено на глазах всего мира. Опытный автократ [бессменный президент Беларуси Александр − "Главред"] Лукашенко не мог не понимать того, что когда "эффект Крыма" иссякнет, российские собиратели чужих земель вспомнят о его стране. И вот, похоже, этот момент настал", — подытожил журналист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что о присоединении Беларуси к РФ откровенно высказался российский премьер Дмитрий Медведев. Позднее "объединение" двух стран прокомментировал путинский спикер Дмитрий Песков.

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Россия Беларусь присоединение Владимир Путин аннексия Крыма
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