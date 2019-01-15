Почему Россия до сих пор не присоединила Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

С одной стороны, все устали удивляться – почему это РФ не заберет Беларусь, имея для этого все возможности уже 10-15 лет. А один из ответов состоит в том, что независимый статус Беларуси и ее армия – критически важны для одного из сценариев наследования власти в России.

Итак, не для кого не секрет, что основные лица, видящие себя возможным приемником, уже лет 10 как ведут активную позиционную войну между собой внутри власти РФ. Цель которой – на момент "Х" иметь такие позиции, чтобы точно занять опустевший трон.

Читайте такжеВ Беларуси все будет МоскваУже несколько лет положение этих группировок стабильно и хорошо просматривается. Это Группа Сечина-Кадырова. Способная бросить на борьбу огромный финансовый ресурс, Росгвардию и отряды из южных регионов России.

Это группа министра обороны Шойгу. Способная моментально превратить раздутую войнами армию РФ в активного борца за власть в стране.

И это группа питерских чекистов из бывшего ближнего окружения Путина, которые подрастеряли влияние, но не амбиции. В эту же группу входит и большая часть кремлевских царедворцев.

Почему же именно у Беларуси в этой ситуации золотая акция? Потому что когда случится час "Х" и из Кремя, формальный временный правитель, не сможет дозвониться во многие регионы и воинские части в РФ, а также в сотни кабинетов в Москве, то утверждение в глазах всех будет крайне важным.

А как его достичь? Когда СМИ будут полны новостями о самовольном перемещении по стране военных подразделений и каких-то банд? США и ЕС однозначно впадут в ожидание, чтобы не поссориться с тем, кто действительно победит в конце борьбы.

И главным козырем третьей из перечисленных групп конечно же окажется скорейшая встреча с Лукашенко – единственный инструмент, который сможет укрепить права нового правителя в ситуации, когда военная сила будет явно не на его стороне.

Читайте такжеПопала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмарКроме того, активизация военного взаимодействия в рамках Союзного государства, даст новому правителю РФ те 2-3 бригады войск, которые можно поставить в ключевых точках и быть уверенным, что они точно не перейдут к Кадырову или Шойгу.

Точно так же и другие претенденты на власть, устроив в первые дни встречу и разговоры о братстве с Лукашенко, смогут себе организовать ореол "главного наследника, который уже признан". И с этих позиций уже гораздо удобнее будет выбивать огнем орудий оппонентов, засевших в Кремле или Белом доме.

Ну а Запад и Восток, по своему обыкновению – просто присоединяться к уже наметившейся тенденции.