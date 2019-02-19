"А Путин будет главой пожизненно": эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь

Зачем Путину союзное государство с Беларусью

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высоко оценил вероятность присоединения Беларуси к России.

"Да, такая вероятность существует. Причем она преследует две цели. Первая – эмоциональная: Путин – собиратель земель русских. Это нужно для внутреннего потребления и повышения рейтинга Путина среди избирателей. Вторая – политическая: ребрендинг государства РФ с превращением его в единое союзное государство даст возможность России поднять вопрос об отмене санкций, так как они вводились против России", – рассказал Жданов.

Читайте также"Беларусь придется ломать через колено": Журналист рассказал, зачем Кремль делает "недоСоветский Союз"Он пояснил, что военная составляющая заключается в том, что Россия увеличивает протяженность границ с НАТО за счет Прибалтики и Польши и получает плацдарм для прямой угрозы Североатлантическому альянсу.

"Если произойдет аннексия Беларуси Россией, у нас появятся еще 800 км границы фактически с вражеским государством. А это потребует дополнительных усилий в плане обеспечения национальной безопасности", – добавил эксперт.

При этом Путин сможет остаться у власти еще на один президентский срок, возглавив новое союзное государство России и Беларуси, подчеркнул Жданов: "Не только может, а, скорее всего, Путин останется как глава союзного государства на этой должности пожизненно".

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.