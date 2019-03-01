"Общий рубль": Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией

Рублевые купюры / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность создания в Союзном государстве единой валюты с Россией.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент РФ Владимир Путин – Главред) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", − рассказал он во время "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу, 1 марта, в Минске.

Кроме того, Лукашенко выразил мнение, что эмиссионный центр, который и займется выпуском "общего рубля", должен находиться в российском Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал не травить россиян плохой водкой и дрянной закуской, а также резко прокомментировал вопрос объединения Беларуси с РФ.



