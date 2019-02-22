"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ

Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФ / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на объединение с другим государством.

"Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное, независимое государство. Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду", – цитирует Лукашенко Белта.

При этом он назвал "монстрами" более развитые, чем Беларусь мировые державы – одновременно призвав упорно конкурировать с ними: "Надо бежать, чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парабками (батраками – ред.) в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство".

Напомним, эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь. Россия в этом вопросе преследует две цели.

Ранее было названо главное условие объединения Беларуси и России. Насчет объединения Беларуси и РФ будут идти торги, сообщил журналист.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

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Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.