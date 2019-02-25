"Сладкая жизнь закончилась": Лукашенко должен сделать выбор между Западом и Россией

Лукашенко, Путин, Порошенко / Reuters

Уже четверть века президент Беларуси Александр Лукашенко реализует блестящий бизнес-план. Поскольку белорусская экономика долгие годы остается социалистической, она нуждается в дополнительном внешнем финансировании в размере нескольких миллиардов долларов в год. Лукашенко все это время играл на вопросе природных богатств Беларуси, что является стратегической целью для соперничества Москвы и Запада в Европе. Об этом идет речь в материале польского издания Salon24, перевод которой публикует Главред.

Это было особенно эффективно в случае президента РФ Владимира Путина и его команды. Обещая политическую поддержку и объединение двух стран в единое государство, Лукашенко долгие годы эффективно доил Россию, сохраняя значительную свободу для маневра. Однако, сладкая жизнь в Беларуси приходит к завершению. Кремль поставил Лукашенко последний ультиматум, требуя конкретных действий к формированию единого государства. В противном случае ему угрожают прекратить финансирование белорусской экономики.

Читайте также"Похоронить своими руками": Лукашенко резко прокомментировал вопрос объединения с РФНа этой неделе Лукашенко отклонил ультиматум во время трехдневного марафона прямых переговоров с Путиным. Более того, он сразу предпринял ряд дипломатических шагов в сторону Запада, в частности заявив о возможном диалоге с НАТО.

Но Запад уже не такой, как в 1989 году, когда распалась Советская Империя, или даже в 2004 году, когда ЕС принял в свои ряды все страны Центральной Европы. Расколотая политика Трампа разделила и фактически значительно ослабила не только Европу, но и саму Америку.

Задача, казалось бы, сейчас простая - принять предложение Лукашенко, то есть гарантировать ему дальнейшую власть и заменить Россию в качестве донора белорусской экономики (6-8 млрд долларов в год) и, наконец, постепенно реформировать социалистическое государство к нормальной европейской рыночной демократии. И, конечно, интегрировать Беларусь с Западом через финансовые связи, торговые сети, открытую торговлю землей, отмену таможенных пошлин, виз и т. д.

Только проблема в том, что на Западе сейчас нет сил, которые бы взялись за такую ​​сверхсложную задачу. Для Польши это абсолютно невозможно, поскольку политические и экономические ресурсы страны слишком малы, не говоря уже о способности принимать решения. Что не менее важно, поколение великих западных политиков, которые выиграли "холодную войну" против СССР, уже скончалось, а влиятельных современных лидеров в мире, способных противостоять РФ в борьбе за Беларусь, пока не наблюдается.

В отсутствие политической поддержки Запада, Минск постепенно открывает границы для международного капитала, предлагая возможности инвестировать в белорусскую экономику. Это означает реанимацию и открытие биржевого рынка, строительство розничных сетей и даже покупку банков и земли западными инвесторами.

Читайте такжеЛукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в УкраинеОчень серьезной проблемой Беларуси является социальная поляризация между регионами страны: более развитые Гродно, Брест или Минск противостоят остальной части, преимущественно, русскоязычной, которая погибает в глубоком социализме.

Перед Лукашенко сейчас самое важное и трудное решение на посту президента, которое он, безусловно, не хотел бы принимать, если бы Кремль не прижал его к стенке. Если он решит рискнуть и ему удастся сыграть в опасную геополитическую игру, тогда поле битвы между Россией и Западом переместится с Украины в Беларусь.