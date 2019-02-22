Старый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборов

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Любой из тройки претендентов – Порошенко, Тимошенко, Зеленский - кто победит на президентских выборах, окажется перед выбором.

Если играть, как играли, действовать консервативно, создавать видимость изменений ландшафта, но не менять ничего по сути, то тогда все это закончится точно так же, как заканчивается сейчас каденция Порошенко: много скандалов, много разочарований, проблем.

А с учетом того, что вскоре начнется третья волна кризиса, это может привести к большим проблемам, потому что под вопросом окажутся наши внешние экспортные позиции, наш экспорт, поставки товаров. Под вопросом также окажутся наши гастарбайтеры, потому что, если начнется глобальный кризис, он ударит по Европе, а удар по Европе приведет к тому, что там начнет усиливаться безработица, а усиление безработицы приведет к тому, что гастарбайтеры потеряют свои рабочие места, следовательно, часть из них будет возвращаться, часть будет ужиматься в расходах и меньше денег присылать в Украину. А гастарбайтеры являются одним из ключевых инструментов решения проблемы негативного сальдо платежного баланса. Каждый, кто бы ни стал новым президентом, с этим столкнется.

Если же новый президент пойдет по пути модернизации, то у каждого из них будет своя модернизация.

Если президентом станет Петр Порошенко

Я не верю в то, что Петр Порошенко способен осуществить модернизацию. Но если он пойдет на это и начнет избавляться от части "токсичного" окружения под воздействием Запада или обстоятельств (обстоятельства в виде глобального кризиса будут давить), то эта модель будет построена на внешней поддержке, как это было до сегодняшнего момента.

Ключевая проблема этой модели заключается в том, что внешняя поддержка в условиях кризиса будет ослабевать. Поскольку Европа и Соединенные Штаты сами будут проваливаться в свои внутренние проблемы, у них объективно будет уменьшаться количество ресурсов, которые они будут тратить. Поэтому такая модель – слаба, поскольку слишком зависима от внешних факторов. В конечном итоге она будет провальной.

Если президентом станет Юлия Тимошенко

Модель Тимошенко будет другая. В отличии от Порошенко, Юлия Владимировна четко артикулирует, что будет делать ставку, прежде всего, на внутренние ресурсы. Поэтому у нее появляется риторика относительно суверенности и суверенитета.

Читайте такжеТимошенко-президент обречена повторять все за ПорошенкоВ этом плане Юля напоминает Эрдогана: сильный лидер, ориентированный на построение сильной экономики и сильного государства, ориентированный на поддержку масс; апеллируя к этой поддержке, он пытается форматировать существующий расклад в нужную для себя конфигурацию и, таким образом, выползать из ямы. То есть Тимошенко, как и Эрдоган, попытаться выводить страну из кризиса за счет социал-популизма, патернализма и кейсианского подхода.

Если президентом станет Владимир Зеленский

На что делает ставку Зеленский? Зеленский напоминает Трампа. Трампизация мировой политики – это объективное явление. Мы видим, что в какой-то степени тот же Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, Ярослав Качиньский, новый президент Бразилии Жаир Болсонару и масса других лидеров объединены общими типологическими признаками. Это – апелляция к массам, способность действовать в обход старого государства – deep state ("глубинного государства"): кемалисты в Турции, бипартийная демократия в США, государство либерального консенсуса в Польше, где партия "Право и Справедливость" после победы в 2015 году начала активно демонтировать все старое.

Таковы черты трампизации. И Владимир Зеленский в этом плане отлично вписывается. Тимошенко – тоже. Но Тимошенко относится к старым элитам, она все-таки больше напоминает Хиллари Клинтон с харизматическим запалом. А Зеленский – новое лицо, потому что никакого отношения к политике раньше не имел, в отличие от всех других кандидатов.

Читайте такжеВыборы-2019: эксперт назвал причину высокого рейтинга ЗеленскогоЗеленский – "чистый лист". Он плохо понимает, как работает государство. Подозреваю, что он этого не понимает вообще. Точно так же и Трамп, когда пришел к власти в 2016 году, очень плохо понимал, как работает государство, и пытался перенести свои бизнес-привычки на государственную политику, что приводило к массе проблем во внешней и внутренней политике. Поэтому хаос, который начался в США с приходом Трампа, является свидетельством того, к чему приводит такой подход.

Однако, с другой стороны, Трамп последовательно выполнял свои обещания. Это привело к тому, что электорат, который выбрал Трампа, убедился, что не ошибся. США при Трампе демонстрируют большой экономический рост. Было создано огромное количество рабочих мест, а безработица резко сократилась. Хотя объективности ради следует сказать, что этому способствовали те тренды, которые были заложены еще при Обаме.

Поэтому образ Трампа – противоречивый. И, несмотря на хаос, который он генерирует, для многих избирателей внутри США Трамп привлекателен.

Зеленский может играть точно так же. Его действия могут повлечь проблемы, поскольку демонтаж старого режима всегда приводит к этому, ведь нужно установить новую систему отношений, коммуникации и т.д.

Кроме, Зеленский делает ставку на "Поколение X", к которому отношусь и я, и он сам: людей, которые родились в конце 70-х, 80-х, в первые годы независимости и которые сейчас вошли (или входят) в полную силу и претендует на власть, потому что им уже надоело быть прислугой, "подносить патроны".

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг ЗеленскогоПри этом у Зеленского есть ряд характеристик, которые его выгодно отличают. Вокруг него больше независимых людей, людей, которые "сами себя сделали", у которых не было партноменклатурных связей, которые не были связаны с криминалитетом. Зеленский, в отличие от Тимошенко (она более суверенная, зацикленная на демократии), делает ставку на космополитизм, блокчейн, развитие инновационных технологий, которые ему понятны, в которых он органичен. Кампания Зеленского технологично развивается, прежде всего, за счет социальных сетей. Ему не дают прорваться на телеки, но он прекрасно аккумулирует свою аудиторию через социальные сети.

Если мы посмотрим органику запросов в Google, то в прошлом месяце было ежедневно 1 миллион 100 тысяч запросов, а в феврале – уже 1 миллион 600 тысяч в день. То есть объективно увеличивается количество людей, которые интересуются биографией Зеленского и тем, что он делает. Это хороший показатель того, что его аудитория крайне заинтересована.