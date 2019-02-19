"Где, бд*дь, реформ не хватает?": журналист рассказал об истерике Порошенко из-за поста в Facebook

19 февраля 2019, 15:04

Александр Дубинский назвал президента "главнокомандующим фейсбуком".

Порошенко, телефон
Журналист опубликовал запись с голосом, похожим на Петра Порошенко

В Сети опубликована аудиозапись разговора, который якобы состоялся между президентом Петром Порошенко и главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым.

Журналист Александр Дубинский опубликовал аудио-файл, на котором зафиксирован разговора человека с голосом, похожим на Порошенко, который возмущается из-за сообщения Хромаева в Facebook, в котором критикуется ход реформ в Украине.

"Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат", - написал журналист.

Дубинский также предложил пользователям соцсети принять участие во флешмобе - рассказать Петру Порошенко, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает". Под каждым его сообщением в соцсетях.

Напомним, ранее Порошенко во время "томос-тура" пришел в ярость из-за вопроса о коррупции.

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Петр Порошенко Facebook Тимур Хромаев Александр Дубинский
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