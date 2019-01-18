"Москальський провокатор!" Порошенко в "томос-туре" пришел в ярость из-за вопроса о коррупции

Президент Украины Петр Порошенко

Во ходе визита в Черкассы в рамках своего "томос-тура" президент Петр Порошенко грубо ответил мужчине, спросившему его о борьбе с коррупцией, назвав его "москальским провокатором".

Видео "диалога" выложил в Facebook местный предприниматель Олег Лысак.

На записи мужчина из числа собравшихся на встрече с главой государства спрашивает у Порошенко, когда тот начнет бороться с коррупцией в стране: "Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?"

Президент выдержал паузу, во время которой присутствующие попытались одернуть мужчину, после чего посоветовал ему "сходить в церковь".

"У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит", - сказал Порошенко.

Читайте также"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" ПорошенкоВ ответ на это мужчина, представившийся общественником, спросил, когда "по вопросам коррупции" можно попасть к президенту на прием.

В это время кто-то из толпы попросил мужчину перейти на украинский язык, после чего Порошенко заявил: "Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Они все такие, москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть".

Мужчина отметил, что он такой же украинец, как и президент, просто не хочет жить в коррумпированной стране, однако Порошенко отвернулся от него и традиционно "подякував" всем присутствующим за то, что они пришли "помолиться за Украину".

Ранее сообщалось, что из запланированных 4,7 млрд грн в 2018 году у украинских коррупционеров по решению суда в бюджет конфисковано в общей сложности всего 140,6 тыс. грн (около $5 тыс.).