"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

11 января стартует "томос-тур" президента Петра Порошенко - масштабная поездка главы государства по областям Украины с рекламой томоса об автокефалии, который, как ожидается, Православная церковь Украины (ПЦУ) получит в Стамбуле уже 6 января.

Как отмечает журналист Александр Дубинский в своем Telegram-канале, "томос-тур" начнется с визита в Волынскую область.

"Публикую распоряжение главы Волынской ОГА Савченко, составленное в лучших совковых традициях, где он требует свезти из 16 различных районов Волынской области по 10 участников для встречи президента в театре Шевченко (всего 160 человек), свезти... на театральный майдан Луцка 2420 человек для участия в "празднично-обрядовом действе", - пишет Дубинский.

Telegram-канал Александра Дубинского

По информации журналиста, списки участников встречи "надлежит формировать из "місцевої культурної та політичної еліти, учасників АТО, депутатів місцевих рад у кількості, згідно додатків".

Примечательно, что трансфер участников главы районов должны оплатить сами. После торжественного выступления перед "народом", у Порошенко состоится встреча с местными руководителями СБУ и полиции - для проведения разъяснительной работы по переходу церковных приходов в ПЦУ.

"Конечно, кому-то все это скудоумие предвыборных потуг Порошенко может показаться довольно смешным. Но на самом деле это грустно и страшно. Потому что за витриной "томосов", стремлений в НАТО и безвизов, мы реставрировали самый унылый совок. За который готовы проголосовать 10 процентов наших сограждан", - констатировал Дубинский.

Напомним, президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.