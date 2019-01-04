Порошенко и Ко поехали в Турцию за томосом

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса.

Как сообщает пресс-служба парламента, 5 января Порошенко и Парубий встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса Вселенским патриархом Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: Вселенского патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.